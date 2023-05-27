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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غيوم كثيفة تغطي سماء مدينة الطور وسقوط أمطار خفيفة.. صور

غيوم في طور سيناء
غيوم في طور سيناء

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء،  اليوم السبت، طقس غائم على كافة الأنحاء، وتساقط أمطار خفيفة مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 51%،  وسرعة الرياح التي بلغت 24 كيلو في الساعة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات تحسبًا لحدوث أي طوارئ.
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق بالمحافظة،  وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول للتأكد من تطهيرها، ومراجعة جاهزية معدات الحملة الميكانيكية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.


وأوضح أن الطرق الدولية والرئيسية، والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي ولم يجري غلق أي منها أمام حركة المرور أو حركة الملاحة حتى الآن.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود  طقس معتدل في الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء .


وتوقعت أن يشهد اليوم نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ووجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، و رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد .


وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 36 والصغرى 22، وفي مدينة طور سيناء العظمى 35 والصغرى 24، وفي مدينة طابا العظمى 34 والصغرى 20، وسجلا مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 13 ، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 36 والصغرى 26.

غيوم وأمطار

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امطار غيوم جنوب سيناء طور سيناء طوارئ

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