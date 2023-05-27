استشاري تربوي يوضح أهم الطرق الحديثة للاستيعاب والتذكر قبل الامتحان

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري تربوي وتعليمي وأخصائي نفسي وصعوبات تعلم، إن من أهم الأشياء التي تؤدي إلى تنشيط المعلومة وعدم التحصيل الدراسي بشكل جيد، أن يقوم الطالب بفتح 3 أو 4 مواد في نفس التوقيت.

وأضافت إيمان الريس، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، أن من أفضل الطرق الحديثة التي تساعد الطلاب على تذكر المعلومة أن يقوم الطالب بشرح الدرس أثناء تسجيله فيديو، وفي هذه الحالة يقوم بتنشيط جميع الحواس من سمع وبصر وكلام وشرح، والتي تؤدي للاحتفاظ بالمعلومة وبشكل جيد.

ونصحت الطلاب باتباع الطرق والتعليمات التي تساعد على الاحتفاظ بالمعلومة في الذاكرة أيا كانت الطريقة سواء بالموسيقى أو بأي طريقة أخرى.

وشددت على أنه من الضروري التيقظ وعدم الوقوع في فخ المشتتات من تليفزيون وموبايل وأصدقاء وغيرها من لصوص الوقت.