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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: سنرد بقوة على أي استفزازات في ترانسنيستريا

صدى البلد

حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /السبت/، من أن موسكو سترد بقوة حال تنفيذ كييف استفزازات في ترانسنيستريا، مشيرة إلى أن روسيا ستضمن حماية مواطنيها وبعثة حفظ السلام هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو تمتلك معلومات تفيد بحشد التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا).

وأضافت أن "موسكو لا تستبعد أي سيناريو لتطور الأوضاع في المنطقة بالنظر إلى نهج السلطات الأوكرانية في تصعيد النزاع"، مؤكدة أن "روسيا تراقب عن كثب الأوضاع هناك".

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم السبت، أن امرأه مسنة لقت حتفها جراء قيام الجيش الروسي بقصف الإقليم 108 مرات خلال الليلة الماضية.

وذكر مالاشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس استهدفوا 16 بلدة وقرية سلمية في الإقليم، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا في ساحة منزلها وإصابة امرأتين في بلدة هوليايبول. ومن بين الهجمات كان هناك 96 حالة قصف مدفعي في هوليايبول".

يشار إلى أن (ترانسنيستريا) هي دولة انفصالية في الشريط الضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية، ومعترف بها دوليًا في الوقت الحالي كجزء من مولدوفا. 

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