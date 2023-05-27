توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي ،اليوم السبت، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هالاند حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

وخاض هالاند 37 مباراة مع مانشستر سيتي حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل 36 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة بالبريميرليج.

وقاد إيرلينج هالاند مانشستر سيتي، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد منافسة صراع مع آرسنال حتى الجولة الماضية.

وكان هالاند قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.