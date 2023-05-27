"البلو هول" مقبرة الغواصين.. مغامرة مثيرة في قلب البحر الأحمر

تعتبر مدينة دهب الموجودة على سواحل البحر الأحمر من أبرز الوجهات السياحية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن بين المعالم السياحية المذهلة التي تتمتع بها المدينة، تبرز اثنتان بشكل خاص: "مقبرة الغواصين" أو"الثقب الأزرق".

"البلو هول".. منطقة في البحر الأحمر تكتنفها الأساطير والغموض

في قلب البحر الأحمر، تقع "البلو هول" أو الملقب ب"مقبرة الغواصين"، وهي منطقة تاريخية ومثيرة تستقطب الغواصين المحترفين والهواة على حد سواء. تعود أساطير هذه المنطقة الغامضة إلى الماضي البعيد، حيث كانت تجنبها قبائل البدو الذين يعيشون في هذه الأرض بسبب الأسطورة المخيفة التي تدور حولها، حسب هذه الأسطورة، فإن هناك لعنة تحوم حول هذا المكان بسبب شبح فتاة انتحرت بعد رفضها للزواج.

ومع ذلك، يتحدى الغواصون المحترفون من جميع أنحاء العالم خطورة المنطقة ويسعون لاستكشاف أسرارها الغامضة، وعلى الرغم من ذلك، فإن مئات الغواصين غير الملتزمين بقواعد الغوص قد فقدوا حياتهم هناك، حيث يقدر عددهم بأكثر من 200 شخص. إن هذا الرقم المأساوي يعكس تحديات وخطورة هذه البقعة الغامضة.

تمارس الغوص الترفيهي في هذه المنطقة حتى عمق 40 مترًا فقط، ولكن بالرغم من ذلك، يعتقد بعض الغواصين أن الـ 12 مترًا المتبقية ليست مشكلة كبيرة على الإطلاق، على ضفاف هذه البقعة الخطيرة، يتواجد نصب تذكاري مؤثر يحمل أسماء غالبية الضحايا الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم استكشاف هذا المكان المميز.

“البلوهول” أشهر أماكن الغوص فى جنوب سيناء

وتدور العديد من الأساطير الأخرى حول أسباب وفاة الغواصين في "مقبرة الغواصين"، بينها اعتقاد بعض الناس بوجود عروس البحر التي تجذب الغواصين أو أسماك القرش التي تهاجمهم، بالإضافة إلى فكرة أن الغواصين يقعون في قنوات ضيقة لا يمكنهم الخروج منها.

وبغض النظر عن الأساطير والقصص الغامضة، لا يزال "مقبرة الغواصين" مكانًا مثيرًا للاهتمام والتحدي يجذب عشاق الغوص والمغامرة.

ويتميز "البلو هول" بثقبه الدائري الذي يمتد لمسافة 110 أمتار على الشاطئ، ويصل عمقه إلى 53 مترًا، حيث يوجد قوس بطول 25 مترًا ينتهي بفتحة تفتح مباشرة إلى البحر المفتوح.

يستقطب "البلوهول" الغواصين والمصورين البحريين بفضل جماله الساحر وسحره الغامض. إن القدرة على استكشاف عمقه المذهل ورؤية أشكال الحياة البحرية الخلابة داخله تجعله وجهة لا تُنسى. إن مشهد القوس الضخم والمياه الزرقاء العميقة يوفر تجربة استثنائية لعشاق الغوص ومحبي الطبيعة.

بصرف النظر عن الأساطير والقصص المحيطة بهما، " البلوهول" تظل مواقعًا تحمل الكثير من الإثارة والجمال، إنها وجه فريدة تستحق الاكتشاف وتجربة المغامرة والغوص في أعماق البحر الأحمر، ستجد فيهما تحديات وروعة تجعلك تغوص في عالم من الجمال البحري والأسرار الغامضة.