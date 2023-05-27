كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى النادي الأهلي، بشأن الحضور الجماهيري أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الكاف النادي الأهلي بضرورة فتح مدرجات استاد القاهرة بالكامل أمام الجماهير.

وكان الأهلي حصل موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الوداد المغربي، وهناك محاولات لزيادة العدد.

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.