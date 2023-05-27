دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

أقام الإعلامي أحمد عباده عضو نادي الزمالك دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي.

وذكر عباده أن الأهلي أقام دعوى بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، وبطلان كافة قراراتها، بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.



وطالب محفوظ في دعواه، سحب لقب السوبر من الأهلي، بعد أن صرح الأهلي بعزم التنازل عن دعوى بطلان لجنة الانضباط لأنها حققت الهدف منها قبل الحكم لأنه بمجرد رفع الدعوى تم إيقاف العقوبات بوقف كهرباء الأمر الذي أشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العدالة وأجبره قرار لجنة الاستئناف على الانسحاب من المباراة وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم إشراك كهربا بالمباراة وتم حصول الأهلي على البطولة بتلك الحيلة القانونية التي غاب عنها المصداقية وكان وسيلة لحصد اللقب.