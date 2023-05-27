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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان: مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية بشأن قضية مواطنينا المختطفين

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إنه يريد إجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين اليابان وكوريا الشمالية في محاولة لترتيب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في موعد مبكر؛ لبحث قضية عودة المختطفين اليابانيين.

وفي تصريحات أمام تجمع في طوكيو يسعى إلى عودة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات، كرر كيشيدا أنه ملتزم بتحقيق محادثات غير مشروطة مع كيم "في أقرب فرصة ممكنة" -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف كيشيدا أن حكومته ستهدف إلى ترتيب مفاوضات مع بيونج يانج "على مستوى عال تحت إدارته بشكل مباشر" لتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشماليى.

وحددت الحكومة اليابانية رسمياً أن 17 من مواطنيها قد اختطفتهم كوريا الشمالية، وتشتبه في تورط بيونج يانج في العديد من حالات الاختفاء الأخرى.. وعلى الرغم من إعادة 5 أشخاص في عام 2002 ، فإن الـ 12 الآخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال كيشيدا إن إقامة علاقات مثمرة مع بيونج يانج سيكون "في مصلحة الجانبين ومساهمة هائلة في الاستقرار والسلام الإقليميين".

يذكر أنه مع تقدم العديد من عائلات المفقودين في السن الآن، أصبحت القضية ملحة بشكل متزايد في ظل رئاسة وزراء كيشيدا، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2021.

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