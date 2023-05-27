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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يستنكر الاعتداء المسلح على مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم

البرلمان العربي
البرلمان العربي

استنكر البرلمان العربي، اليوم الهجوم الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد تعرّضه لاعتداء مسلح، خلّف أضرارًا مادية بالمبني .

وجدّد البرلمان العربي، التأكيد على موقفه الرافض لتلك الاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال الإجرامية تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية.

كما جدد البرلمان العربي دعوته لكافة الأطراف السودانية للعمل على تغليب لغة الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى السودان.
 

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