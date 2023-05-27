دعاء الهم والغم والفرج .. فيه راحة البال وانشراح الصدر

دعاء الهم والغم والفرج ، كثير منا يصاب بالهموم نتيجة لديون أرهقته أو مواقف أزعجته، لذا علينا بدعاء الهم والغم والفرج حتى يهيأ الله من أمرنا رشدا فيغفر لنا ويرحمنا من الهم والغم ، وعلينا الحرص على تكرار دعاء الهم والغم والفرج في لحظات السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.



ونقول في دعاء الهم والغم والفرج اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت بة نفسك او انزلته فى كتابك أو علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب همي.

-ويستحب في دعاء الهم والغم والفرج أن نقول اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب، اللهم ارزقهم السعادة الدائمة ومداخيل الرزق المباركة وراحة البال الدائمة وطمأنينة القلب وبشرهم بأجمل الاقدار، وأعطهم الخير كله.

- يا من راح عبرة داود، وكاشف ضُر أيوب، يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي، يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

- ويستحب في دعاء الهم والغم والفرج الصلاة على سيدنا رسول الله ونقول اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام. يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم.

-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء في صحيح مسلم: أن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.

-اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ

وفي دعاء الهم والغم روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: ما مِن أحدٍ يَدعو بدعاءٍ إلَّا آتاه اللهُ ما سألَ أو كفَّ عنه من السُّوءِ مثلَه ما لم يدْعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رَحمٍ.

-ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ وأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

- اللهم أرزقني الخير فمنك الخير وأنت كل الخير. اللهم يا مالك مقاليد كل شيء، وخالق كل شيء، وعالم بكل شيء، اللهم إني أسألك بكل علم علمته ولم أعلمه وأسألك بكل حي خلقته علمناه أو لم نعلمه أن تفرج عني همي وكربي، وأن تعني على ما أصابني، وأن تهبني طاقة لما لا طاقة بي له.

ومما ورد في دعاء الهم والغم والفرج اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال



دعاء الهم والحزن

دعاء الهم والحزن من أكثر الأمور ألمنا على نفسية المسلم هو الهم والحزن لذا ورد الكثير في السنة النبوية المشرفة دعاء الهم والحزن وعلى المسلم أن يدعوا كثيرا بدعاء الهم والحزن ولو في أحسن حالاته وهناك الكثير عن دعاء الهم والحزن في المؤثرات وفي أذكار الصباح والمساء .



ونقول في دعاء الهم والحزن اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم “.

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، جاء في صحيح مسلم: أنّ عثمان بن أبي العاص، أتى النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – فقال: يا رسول الله إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذّ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنّي “.

ويستحب أن نقول في دعاء الهم والحزن اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضًا ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا و أيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

وورد ايضا في دعاء الهم والحزن اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال.

-اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.

-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.



دعاء الهم والضيق

دعاء الهم والضيق يبحث الكثير عنه عبر محرك البحث جوجل عنه، خاصة ويعاني الكثير الفترة الحالية من الضيق والهموم لغلاء الأسعار أو للديون أو لزيادة الأعباء، ونقول في دعاء الهم والضيق اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلَّة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربّي… إلى مَن تكلني، إلى بعيدٍ يتجهَّمني، أم عدوٍّ ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي. غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت له الظّلمات، وصلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك لا إلَه إلّا الله العَظيم الَحليم.

-اللهم إني عبدك أعوذ بك من كل هم، ومن كل عجز، ومن كل كسل.. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وضلعه الدين وغلبة الرجال.

ونقول في دعاء الهم والضيق اللهم رب العرش العظيم بك استعنت وعليك توكلت، فيا رب السماوات والكون أصرف عني كل شر، وارزقني كل الخير، اللهم أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، يا مجيب الدعوات ويا كاشف الهم ويا مهون الصعاب أزل عني غمتي وفرج لي همي.

اللهم اني اسالك بعز عظمتك وجلالك و اسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلقك الدنيا الى يوم القيامة ..ان تحقق لي امنياتي وأمنيات كل من احبهم .. وان لا تكسر لي ظهرا .. ولا تصعب علي حاجة .. ولا تعظم علي امرا .. ولا تحني لي قامة .. ولا تجعل مصيبتي في ديني .. ولا تجعل الدنيا اكبر همي .. ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا ..فان عصيتك جهرا فاغفر لي .. وان عصيتك سرا فاسترني .. ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في اهلي ولا فى اولادى ولا فى احبابى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.