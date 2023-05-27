عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الهم والغم والفرج .. فيه راحة البال وانشراح الصدر

دعاء الهم
دعاء الهم

دعاء الهم والغم والفرج ، كثير منا يصاب بالهموم نتيجة لديون أرهقته أو مواقف أزعجته، لذا علينا بدعاء الهم والغم والفرج حتى يهيأ الله من أمرنا رشدا فيغفر لنا ويرحمنا من الهم والغم ، وعلينا الحرص على تكرار دعاء الهم والغم والفرج  في لحظات السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

ونقول في دعاء الهم والغم والفرج اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت بة نفسك او انزلته فى كتابك أو علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب همي.
-ويستحب في دعاء الهم والغم والفرج أن نقول اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب، اللهم ارزقهم السعادة الدائمة ومداخيل الرزق المباركة وراحة البال الدائمة وطمأنينة القلب وبشرهم بأجمل الاقدار، وأعطهم الخير كله.
- يا من راح عبرة داود، وكاشف ضُر أيوب، يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي، يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.
- ويستحب في دعاء الهم والغم والفرج الصلاة على سيدنا رسول الله ونقول اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام. يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم.
-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء في صحيح مسلم: أن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
-اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ
وفي دعاء الهم والغم روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: ما مِن أحدٍ يَدعو بدعاءٍ إلَّا آتاه اللهُ ما سألَ أو كفَّ عنه من السُّوءِ مثلَه ما لم يدْعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رَحمٍ.
-ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ وأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
- اللهم أرزقني الخير فمنك الخير وأنت كل الخير. اللهم يا مالك مقاليد كل شيء، وخالق كل شيء، وعالم بكل شيء، اللهم إني أسألك بكل علم علمته ولم أعلمه وأسألك بكل حي خلقته علمناه أو لم نعلمه أن تفرج عني همي وكربي، وأن تعني على ما أصابني، وأن تهبني طاقة لما لا طاقة بي له.
ومما ورد في دعاء الهم والغم والفرج اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال


دعاء الهم والحزن
دعاء الهم والحزن من أكثر الأمور ألمنا على نفسية المسلم هو الهم والحزن لذا ورد الكثير في السنة النبوية المشرفة دعاء الهم والحزن وعلى المسلم أن يدعوا كثيرا بدعاء الهم والحزن ولو في أحسن حالاته وهناك الكثير عن دعاء الهم والحزن في المؤثرات وفي أذكار الصباح والمساء .

ونقول في دعاء الهم والحزن اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم “.
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، جاء في صحيح مسلم: أنّ عثمان بن أبي العاص، أتى النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – فقال: يا رسول الله إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذّ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنّي “.
ويستحب أن نقول في دعاء الهم والحزن اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضًا ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا و أيامي القادمة أفضل من سابقاتها.
وورد ايضا في دعاء الهم والحزن اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال.
-اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.
-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.
-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ،  وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.


دعاء الهم والضيق
دعاء الهم والضيق يبحث الكثير عنه عبر محرك البحث جوجل عنه، خاصة ويعاني الكثير الفترة الحالية من الضيق والهموم لغلاء الأسعار أو للديون أو لزيادة الأعباء، ونقول في دعاء الهم والضيق اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلَّة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربّي… إلى مَن تكلني، إلى بعيدٍ يتجهَّمني، أم عدوٍّ ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي. غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت له الظّلمات، وصلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك لا إلَه إلّا الله العَظيم الَحليم.
-اللهم إني عبدك أعوذ بك من كل هم، ومن كل عجز، ومن كل كسل.. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وضلعه الدين وغلبة الرجال.
ونقول في دعاء الهم والضيق اللهم رب العرش العظيم بك استعنت وعليك توكلت، فيا رب السماوات والكون أصرف عني كل شر، وارزقني كل الخير، اللهم أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، يا مجيب الدعوات ويا كاشف الهم ويا مهون الصعاب أزل عني غمتي وفرج لي همي.
اللهم اني اسالك بعز عظمتك وجلالك و اسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلقك الدنيا الى يوم القيامة ..ان تحقق لي امنياتي وأمنيات كل من احبهم .. وان لا تكسر لي ظهرا .. ولا تصعب علي حاجة .. ولا تعظم علي امرا .. ولا تحني لي قامة .. ولا تجعل مصيبتي في ديني .. ولا تجعل الدنيا اكبر همي .. ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا ..فان عصيتك جهرا فاغفر لي .. وان عصيتك سرا فاسترني .. ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في اهلي ولا فى اولادى ولا فى احبابى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

دعاء الهم والغم والفرج دعاء الهم والحزن دعاء الهم والضيق دعاء الهموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

الجمارك تشدد علي عرض بيض ديدان الحرير علي الحجر الصحي..اعرف السبب

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

أول إجراء من الخطيب بعد تتويج سلة الأهلي بـ بطولة أفريقيا للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ