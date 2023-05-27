عليه العوض.. رضا عبدالعال يفتح النار على أوسوريو وأمير مرتضي

انتقد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك تصريح علي لسان رضا عبد العال: "رضا عبد العال: مهما جبت أسماء كبيرة في اللجنة الفنية بالزمالك.. طول ما اوسوريو والمشرف العام موجودين يبقي عليه العوض"

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة.