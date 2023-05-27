عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من غير ما حد يعرف .. إزاي تخرج من جروبات واتساب ؟

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إحراجا كبيرا عند الخروج من مجموعات واتساب أو “جروبات واتساب”، والتي قد تحتوي على عدد كبير من الأعضاء إلى جانب رسائل كثيرة للغاية على مدار اليوم مما يجعلها مصدرا للإزعاج . 

وبحسب موقع Pocket-lint فإنه يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp  الخروج من الجروبات و المجموعات بدون علم أحد داخل هذه المجموعات من الأعضاء العاديين لتفادي الشعور بالإحراج، كما أنه عند الخروج لن يرسل واتساب أية إشعارات تفيد بخروجك من المجموعة. 

 

كيف تترك “جروبات” واتساب بدون علم أحد ؟  


هناك طريقتان يمكن اتباعهما عند الخروج من "جروبات واتساب" بدون اخبار الأعضاء الآخرين في المجموعة : 

 

الطريقة الأولى : 

 

من داخل الدردشة، اضغط على اسم الدردشة في الجزء العلوي من الشاشة

قم بالتمرير لأسفل إلى نهاية الصفحة التي تظهر

اضغط على خروج المجموعة

عند المطالبة ، قم بتأكيد قرارك، ويجب أن تُعلمك هذه الرسالة بأنه سيتم إخطار المسؤولين في المجموعة فقط. 

 

الطريقة الثانية  

 

من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد القيام بذلك من الصفحة الرئيسية على تطبيق واتساب حيث يتم سرد جميع الدردشات الخاصة بك ، فاتبع الخطوات التالية:

ابحث عن الدردشة التي تريد مغادرتها في القائمة

على هواتف آيفون ، اسحب لليسار على الدردشة لكشف ظهور زر "... المزيد" ، ثم اضغط عليه.

على هواتف أندرويد ، اضغط لفترة طويلة على المجموعة

اضغط على Exit Group في القائمة التالية

مرة أخرى ، أكد قرارك إذا كانت الرسالة تخبرك بأنه سيتم إخطار المسؤولين فقط بمغادرتك

ويجب أن تضع في اعتبارك أن هناك طريقة أخرى للتخلص المؤقت  من هذه المجموعات أو الجروبات في واتساب، وهي أرشفة الدردشة. 

واتساب WhatsApp واتسآب WhatsApp جروبات واتساب مجموعات واتسآب الخروج من جروبات واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

الجمارك تشدد علي عرض بيض ديدان الحرير علي الحجر الصحي..اعرف السبب

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

أول إجراء من الخطيب بعد تتويج سلة الأهلي بـ بطولة أفريقيا للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ