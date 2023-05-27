من غير ما حد يعرف .. إزاي تخرج من جروبات واتساب ؟

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إحراجا كبيرا عند الخروج من مجموعات واتساب أو “جروبات واتساب”، والتي قد تحتوي على عدد كبير من الأعضاء إلى جانب رسائل كثيرة للغاية على مدار اليوم مما يجعلها مصدرا للإزعاج .

وبحسب موقع Pocket-lint فإنه يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp الخروج من الجروبات و المجموعات بدون علم أحد داخل هذه المجموعات من الأعضاء العاديين لتفادي الشعور بالإحراج، كما أنه عند الخروج لن يرسل واتساب أية إشعارات تفيد بخروجك من المجموعة.

كيف تترك “جروبات” واتساب بدون علم أحد ؟



هناك طريقتان يمكن اتباعهما عند الخروج من "جروبات واتساب" بدون اخبار الأعضاء الآخرين في المجموعة :

الطريقة الأولى :

من داخل الدردشة، اضغط على اسم الدردشة في الجزء العلوي من الشاشة

قم بالتمرير لأسفل إلى نهاية الصفحة التي تظهر

اضغط على خروج المجموعة

عند المطالبة ، قم بتأكيد قرارك، ويجب أن تُعلمك هذه الرسالة بأنه سيتم إخطار المسؤولين في المجموعة فقط.

الطريقة الثانية

من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد القيام بذلك من الصفحة الرئيسية على تطبيق واتساب حيث يتم سرد جميع الدردشات الخاصة بك ، فاتبع الخطوات التالية:

ابحث عن الدردشة التي تريد مغادرتها في القائمة

على هواتف آيفون ، اسحب لليسار على الدردشة لكشف ظهور زر "... المزيد" ، ثم اضغط عليه.

على هواتف أندرويد ، اضغط لفترة طويلة على المجموعة

اضغط على Exit Group في القائمة التالية

مرة أخرى ، أكد قرارك إذا كانت الرسالة تخبرك بأنه سيتم إخطار المسؤولين فقط بمغادرتك

ويجب أن تضع في اعتبارك أن هناك طريقة أخرى للتخلص المؤقت من هذه المجموعات أو الجروبات في واتساب، وهي أرشفة الدردشة.