سيول وأتربة .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن هناك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، والرياح سرعتها تصل ل 45 كيلو متر في الساعة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سحب رعدية في المناطق الجنوبية بما أدى إلى إثارة الأتربة ".

وأضافت :" من المتوقع استمرار التقلبات الجوية غدا مع نشاط الرياح المثير للأتربة وسرعات الرياح تصل غدا لـ 45كيلو متر في الساعة".

وأكملت منار غانم :" من المتوقع ان يكون هناك فرص لسقوط أمطار رعدية على أغلب مناطق الجمهورية وتكون أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري".

ولفتت منار غانم :" قد تمتد الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى والامطار تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر “، مضيفة:” نطالب المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والقيادة بهدوء تام بسبب تواجد الرياح المثيرة للرمال ".

