إقبال متزايد من أطفال سيناء على البرنامج الصيفى بالمساجد 

تشهد المساجد الكبرى بمحافظة شمال سيناء إقبال متزايد من الأطفال للمشاركة فى البرنامج الصيفى، والذى يقام عقب صلاة الظهر من أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.، تحت إشراف وزارة الأوقاف، من خلال نخبة من العلماء أئمة المساجد الكبرى المشاركين في النشاط الديني.



وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إن البرنامج ، يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة والقيام برحلات ترفيهية ‏وتثقيفية ، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات : قراءة القرآن ‏الكريم ، والابتهال الديني ، و طلاقة القراءة ، والثقافة العامة.‏



حيث تتواصل الفعاليات على مدى ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

بناء الوعي الديني:

يهدف البرنامج إلى بناء الوعي الديني والقيمي لدى أبناء المحافظة ، في إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها:

التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

