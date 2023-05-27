عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متزايد من أطفال سيناء على البرنامج الصيفى بالمساجد 

إقبال متزايد من الأطفال
إقبال متزايد من الأطفال على المساجد بسيناء

 تشهد المساجد الكبرى بمحافظة  شمال سيناء إقبال متزايد من الأطفال للمشاركة فى البرنامج الصيفى، والذى يقام عقب صلاة الظهر من أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.، تحت إشراف  وزارة الأوقاف، من خلال نخبة من العلماء أئمة المساجد الكبرى المشاركين في النشاط الديني.


وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام  الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إن البرنامج ، يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة والقيام  برحلات ترفيهية ‏وتثقيفية ، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات : قراءة القرآن ‏الكريم ، والابتهال الديني ، و طلاقة القراءة ، والثقافة العامة.‏

 


حيث تتواصل  الفعاليات على مدى ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

 

بناء الوعي الديني:

 

يهدف البرنامج  إلى بناء الوعي الديني والقيمي لدى أبناء المحافظة  ، في إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: 

التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.
 

 

سيناء المساجد أطفال اقبال الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يعلق على حكم قضائي بزيادة سعر المباني لصالح شركة عقارية

البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

مين العريس.. ناقد فني يكشف رد فعل أنغام على شائعات زواجها

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ