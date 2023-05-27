محمد رياض : مهرجان المسرح المصرى يستمر 13 يوما بـ 40 عرضا

قال الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى، إن المسرح من أهم مميزات الفن فى مصر، واستمرار العروض لأكثر من موسم لا يحدث إلا فى مصر.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الدول العربية لديها تجارب جيدة فى المسرح، لكن ليس بالشكل الإحترافى الموجود فى مصر.

كافة العروض المسرحية

وأضاف الفنان محمد رياض، أن مهرجان المسرح المصرى، يضم كافة العروض المسرحية التى حدثت خلال عام، لافتا إلى أن العديد من الجهات تشارك وتتنافس فى مهرجان المسرح المصري.

وأوضح الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى، أن المهرجان سيستمر لمدة 13 يوم، وسيضم 40 عرضا.