عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس سيناء من خلال الرابط

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، رابط نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية  العام الدراسي ٢٠٢٣م .، على مستوى مراكز المحافظة الستة  بعد اعتمادها من اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  

https://wa.me/message/T5GHJ63OJQU7G1

 

اعتماد النتيجة:

وقد اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.
وأكد المحافظ،  أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.


وقدم المحافظ التهنئة للناجحين وللطلاب المتفوقين، مشيرا الى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، لافتًا إلي نسبة النجاح هذا العام اعلي من الأعوام السابقة.


وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت علي 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت علي 280 درجة، شهد الشحات بسيوني، وحصلت على 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادي، وحصلت علي 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل علي 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل علي 280 درجة، مصطفي احمد سليمان، وحصل علي 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت علي 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت علي 280 درجة، عمر يحي توفيق، وحصل علي 280 درجة، نجوي محمد عيد، وحصلت علي 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت علي 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل علي 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت علي 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل علي 280 درجة، ندي محمود سليمان، وحصلت علي 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت علي 280 درجة، جني محمد محمد، وحصلت علي 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت علي 280 درجة، مجاهد حلمي سليمان، وحصل علي 280 درجة.


حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

txt

محافظ شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة

سيناء رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يعلق على حكم قضائي بزيادة سعر المباني لصالح شركة عقارية

البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

مين العريس.. ناقد فني يكشف رد فعل أنغام على شائعات زواجها

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ