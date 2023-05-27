إيران: إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميًا

أكد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان أن إسرائيل تتلقى الرد على أعمالها العدائية يوميًا.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال نيلفروشان في تصريح له “نحذر الغرب من تكرار تجارب الماضي وعدم اللعب بورقة المنافقين المحترقة”.

وأكد أن إيران مستعدة للرد على أعدائها، موجهة للغرب بالقول “يمكنكم أن تسألوا إسرائيل كيف تلقى الرد على أعمالها العدائية العام الماضي، إنه يتلقاه بشكل يومي”.

وأضاف أن أسس القوة الأمريكية اهتزت في السياسة الداخلية والخارجية ووصلت إلى نقطة يقول فيها أكثر الرؤساء غباءً في الاتحاد الأوروبي أن عصر اتباع أمريكا قد ولى.

ولفت العميد نيلفورشان إلى أن حلفاء أمريكا الإقليميين قرروا أيضا عدم ربط كرامتهم بأمريكا والاعتماد على أنفسهم.