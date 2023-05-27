الأزهري يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتنمية الشباب بـ داغستان

ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة في الجلسة الافتتاحية في (المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان) بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف .

وحضر المؤتمر أيضا وزير القوميات وشئون الأديان إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.