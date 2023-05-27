أستاذ طب رياضي: إعداد اللاعب الأولمبي يصل لـ 2 مليون دولار

أكد الدكتور حسن كمال أستاذ الطب الرياضي، أن الألعاب الأولمبية في مصر ووضع اللاعبين الآن يمر بوضع شائك وصعب.

وأضاف الدكتور حسن كمال، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن تكلفة إعداد اللاعبين على المستوى الأولمبي يتكلف أرقام طائلة، ومستوى اللاعب الأوليمبي يحتاج تنافس مع الأبطال العالميين الموازيين له.

الوضع الاقتصادي

وتابع أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم ومصر بشكل خاص أصبح يستلزم رقم أكبر لتجهيز اللاعب الأولمبي ويستلزمه رقم مضروب في ثلاثة أضعاف، مؤكدا صحة تصريحات وزير الشباب والرياضة بأن اللاعب يتكلف حوالي 2 مليون دولار.

وأوضح "البطل الأولمبي له مستويات مختلفة ومصروفه الرئيسي في الاعداد والسفر والتجديد والتجهيز أرقام طائلة"،