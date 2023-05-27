عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب رياضي: إعداد اللاعب الأولمبي يصل لـ 2 مليون دولار

صدى البلد

أكد الدكتور حسن كمال أستاذ الطب الرياضي، أن الألعاب الأولمبية في مصر ووضع اللاعبين الآن يمر بوضع شائك وصعب.

وأضاف الدكتور حسن كمال، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن تكلفة إعداد اللاعبين على المستوى الأولمبي يتكلف أرقام طائلة، ومستوى اللاعب الأوليمبي يحتاج تنافس مع الأبطال العالميين الموازيين له.

الوضع الاقتصادي

وتابع أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم ومصر بشكل خاص أصبح يستلزم رقم أكبر لتجهيز اللاعب الأولمبي ويستلزمه رقم مضروب في ثلاثة أضعاف، مؤكدا صحة تصريحات وزير الشباب والرياضة بأن اللاعب يتكلف حوالي 2 مليون دولار.

وأوضح "البطل الأولمبي له مستويات مختلفة ومصروفه الرئيسي في الاعداد والسفر والتجديد والتجهيز أرقام طائلة"،

الألعاب الأولمبية الشباب والرياضة برنامج حديث القاهرة الوضع الاقتصادي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

ترشيحاتنا

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني دون علمي لـ تحيا مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

فيديو

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ