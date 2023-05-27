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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جين فوندا تمنح أبطال فيلم Anatomy of a Fall السعفة الذهبية بمهرجان كان 2023

بطلة ومخرجة الفيلم
بطلة ومخرجة الفيلم

 تسدل النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

 

وصعدت الممثلة المخضرمة، جين فوندا على المسرح لمنح الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية هذا العام تكريمه وهم فريق Anatomy of a Fall، ومخرجته الفرنسية جاستين تريت.

 

ومنح المخرج كوينتين تارانتينو زميله الإنجليزي جوناثان جيلزر، جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان هذا العام عن فيلمه The Zone of Interest.

 

فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية.

وحصل الممثل الياباني كوجي ياكوشو  على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Perfect Days للمخرج ويم ويندرز.

يتنافس على جائزة السعفة الذهبية وهي أعلى تكريم يمنحه كان للأفلام كل عام، 21 فيلما و21 صانع سينما قدموا جميعا أفضل ما عندهم من أجل المنافسة في أقدم وأعرق مهرجان فني عالم. 

أعلنت خلال اليومين الماضيين جوائز مسابقتي نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف في مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام. 

 

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم السينما والفن في العالم، وعلى رأسهم توم هانكس، مادس ميكيلسن، سكارليت جوهانسون، أدريان برودي، جوني ديب، جود لو، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وغيرهم. 

 

وقد يحصل أحدهم على جائزة في حفل ختام مهرجان كان الليلة، بعدما شاركوا جميعا في أفلاما عرضت على مدار الأيام الماضية، ولكن جزء كبير منها كان خارج المسابقة من فيلم ليوناردو دي كابريو، وجوني ديب الذي عرض في حفل الافتتاح. 

 

واختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الممثلة الفرنسية كيارا ماستروياني لتقديم حفلي افتتاح وختام النسخة 76، وكان اختيارا موفقا في حفل الافتتاح.

 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

 

وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرين كورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

كان مهرجان كان الحرب العالمية الثانية السجادة الحمراء لمهرجان كان السعفة الذهبية بمهرجان كان السعفة الذهبية

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