من هارڤارد الأمريكية.. خالد مجاهد يحصل على الماجستير في الرعاية الصحية| صور

حصل الدكتور خالد مجاهد على درجة الماچستير مع مرتبة الشرف في إدارة عمليات الرعاية الصحية من كلية الطب جامعة هارڤارد الأمريكية المصنفة في المركز الأول بين كليات الطب في العالم.

كما قامت إدارة كلية الطب جامعة هارڤارد بتكريمه في احتفالية مقامة بالولايات المتحدة الأمريكية - بوسطن أمس على جهوده في تطوير و تنفيذ المشروع الإكلينيكي الخاص بمكافحة عدوى المستشفيات للمرضى منقوصي المناعة من خلال الكشف المبكر عن الإصابة و تطبيق بروتوكولات العزل و الوقاية مما يؤدي لرفع كفاءة الخدمة الطبية و خفض مدة و تكلفة العلاج.

و في كلمته أثناء الاحتفال، أكد مجاهد أن التعاون بين جامعة هارڤارد الأمريكية و الحكومة المصرية يمثل إضافة كبيرة على الصعيدين الأكاديمي و المهني لكل الطلاب و الدارسين المصريين، كما توجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم سيادته المستمر لطلاب العلم في كل المجالات إنطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بأن العلم هو الوسيلة المثلى لبناء مستقبل أفضل لمصر و للعالم أجمع.

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