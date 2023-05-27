وزيرى : القدماء استخدموا القطران فى دهن الجلد لحمايته من التفاعل الكيميائي

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،تقاصيل كشف أثرى جديد يضم أكبر ورشتين للتحنيط بسقارة.



وأوضح وزيرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أنه بإستمرار الكشف عن اسرار مصر القديمة فى سقارة ظهر "بيت التحنيط الآدمى".

غسل الجسد

وتابع قائلا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار :" داخل بيت التحنيط تم العثور على سرائر مائلة لنزول المياه بعد غسل الجسد ومواد للتحنيط".

المحنط كان يفتح جسد الميت

وأضاف مصطفى وزيرى، ان المحنط كان يفتح جسد الميت ويخرج منه 4 احشاء، ويضع كل واحد فى إناء، لتحنيطها وتحنيط الجسد".

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: داخل ورش التحنيط تم العثور على مادة القطران الذى يستخدم فى الأسفلت “الزفت”، وكانت تستخدم فى دهن الجلد لحمايته من التفاعل الكيميائى.