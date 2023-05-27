إطلالة رياضية ملفتة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها | شاهد

اعتادت الإعلامية مي حلمي، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، والتي تشعل بها مواقع السوشيال ميديا؛ لجرأتها.

وفي أحدث صور لها، ظهرت مي حلمي بإطلالة رياضية لافتة، حيث ارتدت توب قصير باللون الأبيض، ونسقت عليه بنطال ليجن، عَكَس قوامها بشكل لافت، فيما انتعلت حذاء رياضيا أنيقا باللون الأبيض.

واختارت مي حلمي، ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عفوي، ولم تتكلف بوضع مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.



برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.