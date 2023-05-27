بقيادة حجازي وحامد .. خالد الغندور يهنئ اتحاد جدة بالدوري السعودي

توج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقب غائب :

بقيادة لاعبينا المصريين طارق حامد، احمد حجازي اتحاد جدة السعودي يتوج بطلا لدوري المحترفين بعد الفوز علي فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة 🏆"

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.