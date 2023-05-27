عضو تعليم النواب : نحتاج مدرّسا مهاريًا في التعامل مع التلاميذ الأطفال

كشفت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل انعقاد جلسة خاصة من قبل الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم.

وقالت الدكتورة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تم عرض مقترح مشروع للقانون أثناء جلسة الحوار الوطني للتعليم ما قبل الجامعي، والتي تقدمت به الحكومة.



وأضافت الدكتورة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مقترح أسعدنا وهو ملم وشامل لتطوير المعلم، وشامل لكل ما يخص العملية التعليمية مما يوضح أن هناك تكاملا مؤسسيا.".

وأشارت: "المقترح الخاص بإنشاء أكاديمية المجلس الوطني خاص بالتدريب والتعليم، أسعدنا حيث تعتبر خطوة في غاية الأهمية لتطوير المعلم، حيث يشمل كل الهيئات المعنية بالعملية التعليمية، من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى فئات متعددة ومتنوعة".

وأكدت: "هناك تكامل مؤسسي بين كل من هو مهتم بالعملية التعليمية"، موضحه: "نحتاج لمعلم يعمل بقدرة عالية للتعامل مع الأطفال بالمهارة المطلوبة.. وهذه الأكاديمية سيكون بها متخصصون بنسبة عالية".

وأوضحت: "الوسائل التكنولوجية التي دخلت بالعملية التعليمية تقتضي أن نكون على دراية شامله بها"، مؤكدة أن وجود هذه الجهة المتخصصة ستخرج معلما ذا مهارة عالية.