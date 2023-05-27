التعليم توضح تفاصيل إنطلاق أول يوم لإمتحانات الدبلومات الفنية .. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم كان بداية الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية علي كافة أنحاء الجمهورية بعد الانتهاء من الامتحانات العملية والمعملية الأسبوع الماضي.

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن عدد الطلاب الذين بدأوا في أداء الامتحانات اليوم بلغ 715 الف و732 طالب وطالبة في عدد 2542 لجنة بمختلف أنواع الدبلومات الفنية.

وتابع شادي زلطة، أن اليوم الأول للامتحانات لم ترد اي شكاوي وجميع اللجان كانت تمر بشكل منتظم، مشيراً إلى أن هناك غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة هذه الإمتحانات.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتابع بنفسه سير الامتحانات حتي يكون مطلع علي كافة الأمور التي يتعرض لها الطلاب والعمل علي حلها في نفس التوقيت.