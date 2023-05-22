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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العام المالي 2023/2024.

وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن المبلغ المخصـص للتابلت في المدارس الثانوية وتوزيعه على الطلبة، حيث إنه وفقا لمشروع الموازنة مخصص مبلغ 4 مليار جنيه للتابلت، قائلا: أين هذا المبلغ وهناك مدارس لم يوزع فيها التابلت على الطلاب، فمدرسة الشهيد الحسيني أبو ضيف في مركز طما بمحافظة سوهاج لم يتم توزيع التابلت على 240 طالب من أصل 370 طالب في الثانوية، والطلبة انتهوا من أداء الامتحان"، مطالبا بإفادة اللجنة بعدد الطلاب الذين تم توزيع التابلت عليهم.

واتفق معه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والذي أكد أن هناك مدارس لم يتم توزيع التابلت فيها على الكثير من الطلاب وهناك شكاوى من ذلك، داعيا إلى تقديم بيان للجنة وإفادتها بعدد الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم أن الموازنة مخصص فيها 4 مليار جنيه للتابلت، وأنه تم توزيعه على 750 ألف طالب، وأن لو كانت لدى النواب شكاوى عن عدم حصول طلاب على التابلت تخطر الوزارة بذلك.

و  طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإفادتها ببيان عن نسب الصرف لحافز تطوير المعلمين.

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