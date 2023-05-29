متعدد العلاقات.. الرائحة تفضح رجل خمسيني أراد ممارسة الرذيلة فقتله العاشقان لسرقته

رائحة كريهة شاعت بين جدران منزل يقطن في مركز الباجور في محافظة المنوفية، أدت إلى تدخل الأهالي للكشف عن مصدر الرائحة وخاصة بعد غياب جارهم الخمسيني الذي يسكن بمفرده بالشقة لعدة أيام.

الرائحة الكريهة كشفت تعفن جثمان رجل خمسيني ، حيث أبلغ الأهالي ابنه الذي ترك والده بسبب علاقاته النسائية المتعددة يعيش بمفرده، حيث قام بتحطيم أبواب الشقة ليكتشف جثمان والده مكبل اليدين والقدمين وعار الجسد من الأسفل وملقي علي السرير مسدد إليه عدة طعنات.

جريمة أثارت حيرة الجميع وبدأ رجال البحث في تتبع خيوط الجريمة وكاميرات المراقبة للكشف عن مرتكب الجريمة وكانت الدلال وراء علاقة جنسية مشبوهة، حتي تمكنت كاميرات المراقبة من رصد رجل وشابه أثناء نزولهم من محل الواقعة.

شابة في العشرينات من عمرها وزوجها العرفي الذي أراد أن يقدمها فريسه لرجل تعرفوا عنه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك من أجل الأموال حيث تم الاتفاق بينهم وبين الخمسيني علي تقديم الشاب للخمسيني لقضاء سهرة حمراء.

قطع الزوجان الطريق من إمبابة إلى مركز الباجور في محافظة المنوفية واستقبلهم الخمسيني واحتسوا الشاي والكحول وقضي الثلاثة ليلتهم في شقة الخمسيني يمارسون الرزيلة.

وفي صباح اليوم التالي استيقظ الثلاثة وأوهموا الخمسيني بقضاء يوم آخر معه ولكن بحيلة جديدة لتكبيل يده وقدماه من أجل ممارسة الرذيلة وما أن خلع الخميسني ملابسه السفلي حتى قاموا بضربه بسكين في النصف الاسفل حتي لقي مصرعه في الحال.

ترك الزوجان، الخمسيني داخل شقته وسرقا أمواله وفرا هاربين، حتي تم ضبطهما بعد فحص هاتف المجني عليه وتتبع كاميرات المراقبة.

واعترف المتهمان في تحقيقات الشرطة بكافة التفاصيل التي بدأت بممارسة الرذيلة وانتهت بمقتل الرجل الخمسيني من أجل سرقته.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور على جثمان رجل خمسيني مسدد له عدة طعنات وعاري الجسد من الأسفل ومكبل اليدين والقدمين.

بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الواقعة شاب وزوجته عرفيا من إمبابة تعرفوا على المجني عليه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ومعرفة علاقاته النسائية المتعددة، فاتفقوا على الحضور إليه في شقته في الباجور من أجل ممارسة الرذيلة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور على جثمان رجل خمسيني مسدد له عدة طعنات وعاري الجسد من الأسفل ومكبل اليدين والقدمين.

بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الواقعة شاب وزوجته عرفيا من إمبابة تعرفوا على المجني عليه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ومعرفة علاقاته النسائية المتعددة، فاتفقوا على الحضور إليه في شقته في الباجور من أجل ممارسة الرذيلة.

كما تبين أن المجني عليه استقبل كلا من " أ.م " 21 سنة ، " م.ع " 25 سنة، ومقيمين إمبابة من أجل ممارسة الرذيلة فاتفقوا على سرقته وقاموا بتكبيله وسددوا له عدة طعنات حتى لقي مصرعه في الحال.

فيما تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.