رد فعل مفاجئ من كهربا بعد تتويج اتحاد جدة بـ الدوري السعودي

توج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وكتب محمود كهربا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الف مليون مبروك لنادى العميد بطلاً لـ دوري روشن السعودي 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟐 أبطــــــــــال الــــــدوري 🏆💪🏆"

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.