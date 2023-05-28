قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن القطاع الخاص والمجتمع البحثي والتكنولوجيا شركاء أساسيين في الطريق نحو مواجهة آثار تغير المناخ، لذا حرصت الدولة على إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد في 4 قطاعات، هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية، كجزء من خطوات تهيئة المناخ الداعم للشركاء لمساعدتهم على لعب دورهم الأساسي في مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية.

إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر قائم على فكرة الاقتصاد الدوار

وأوضحت الوزيرة علي أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر المعنية بإدارة المخلفات وصفر انبعاثات كربون ومخلفات المياه والمجتمعات المستدامة، مشيرة إلى الخطوات التي تتخذها الدولة فيها، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، ضمن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، ما نتج عنه ثمار مبشرة ومنها ارتفاع معدل جمع المخلفات من 22% إلى 55% في ثلاث سنوات وزيادة معدل التدوير إلى الضعف أيضا.

وفي مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع تحدي تدني الأرباح في الصناعات التى تغالي في استخدام الطاقة والمياه، وتبعيات تطبيق الصفقة الخضراء الأوربية التي تؤكد أنه بحلول 2025 لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعدد من الصناعات، لذا وضعت الدولة خارطة تمويل أخضر للصناعة مساعدتها على تحقيق كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام السوائل، لنمهد الطريق إلى 130 صناعة في مصر لتستطيع تبني مفهوم الاقتصاد الدوار.

مبادرة حياة كريمة نموذج لمجتمعات مستدامة

وأكدت وزيرة البيئة أن مبادرة “حياة كريمة” من أهم نماذج سعي الدولة للوصول إلى المجتمعات المستدامة، من خلال مجتمعات تراعي أبعاد مختلفة للتخفيف والتكيف، تطبيقات مختلفة، منها الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج طاقة نظيفة وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة والمياه.

وشددت على أهمية الخروج بمزيد من النماذج التطبيقية لتعميم الفكرة، وتطلع الحكومة المصرية للتعرف على أفكار وابتكارات الشباب في هذا الصدد لتبنيها والبناء عليها، لافتة إلى أن استضافة مصر في ٢٠٢٤ للمؤتمر العالمي للمدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، فرصة جيدة لعرض قصص النجاح المصرية في تنفيذ مجتمعات مستدامة لتكرارها والبناء عليها.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة "معا.. نستطيع التصدى لتغير المناخ، إذا آمنا بالمعرفة والعلم والقدرة، والحاجة لتحقيق مصلحة الأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المؤتمر الدولي لصافي صفر انبعاثات كربونية Act to zero، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مجلس المباني الخضراء في مصر ومبنى المجلس الأخضر العالمي، وعدد من المؤسسات التعليمية وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لبحث الفرص ومناقشة التحديات ونقل المعرفة للمساعدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات في المستقبل، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس المصري للأبنية الخضراء.