عروس تثير الجدل بمنتدى أمريكي بسبب تصرف غريب من والدتها يوم الزفاف|تفاصيل

أثارت عروس الجدل على منتدى Reddit الأمريكي بعدما كشفت والدة العروس عن خططها لارتداء ثوب أبيض اللون في يوم زفافها وقد كشفت الابنة أن والدتها قد كسرت القاعدة رقم واحد بشأن ارتداء الأبيض في يوم الزفاف للعروس فقط مؤكدة أنها لا تريد احترام رغباتها في الحصول على فستان مختلف.

وقد أثارت الأم القلق لدى ابنتها حيث كشفت والدة العروس عن خططها لارتداء ثوب طويل بلون الشامباني وتسألت العروس عما إذا كانت تبالغ في رد فعلها بشأن كون الفستان" بلون شامبانيا ".

وعلى الرغم من أنه لم يكن أبيض تمامًا ، فقد أوضحت أن نمط الفستان يعني أنه “يشبه إلى حد كبير فستان الزفاف” وقد جاءت أغلب ردود رواد المنتدى لتلقى الفتاة الكثير من الدعم من مستخدمي المنتدى الذين وافقوا على أن لون الزي معروف على نطاق واسع بأنه "محظور" لحفلات الزفاف.

ويرتديها العديد من العرائس وهي "محظورة" على الضيوف وبينما كانت الابنة منزعجة من الفستان نفسه ، وأضافت أن الهدف يتعلق أكثر بعلاقتها بوالدتها.. وقالت: "لقد حاولت والدتي أن تجعلني أشعر بالضيق طوال حياتي وهي تزعجني باستمرار عن وزني وكيف سأكون عروسًا أجمل إذا فقدت وزني.

ومع ذلك، أشار بعض مستخدمي المنتدى إلى أنه "لا توجد طريقة" يمكن الخلط بين الفستان وعباءة الزفاف ، وأنه يجب على العروس "تركها".