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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

قال محمد فضل لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي دائما بحاجة إلى تدعيم الصفوف بشكل مستمر، بفضل مشاركاته في العديد من البطولات.

وأضاف محمد فضل: "بيرسي تاو لاعب مهم جدا في الأهلي ويشبه فلافيو، بعكس صفقة برونو سافيو، فالبرازيلي عبء على فريق الأهلي لأنه محترف.

وتابع محمد فضل: “الأهلي بحاحة إلى تدعيم دائم، ولكن على طريقة صفقات مثل تاو، معلول، فلافيو، هذه الصفقات تليق بحجم الشياطين الحمر”.

وواصل: “يجب التدقيق في اختيار اللاعبين الأجانب لأنهم من المفترض أن يكونوا إضافة للفريق”.

واختتم: “عندما كنت مسئول التعاقدات في الأهلي حاولت التعاقد مع بيرسي تاو وفشلت، وأمير توفيق خلص الصفقة وتاو أصبح من أهم لاعبي الأهلي الآن”.

الأهلى محمد فضل بيرسي تاو

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