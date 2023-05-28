دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

يمكن أن يتسبب التعرض للتراب الهوائي خلال العاصة الترابية التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى إلى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

أعراض تعرض الشخص للعاصفة الترابية

الصداع

ومن خلال هذا كشف الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي، عن أعراض تعرض الشخص للعاصفة الترابية .

وقال “ إبراهيم ” فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الأعراض تختلف شدتها تبعًا للتركيز والمدة التي يتعرض فيها الفرد للتراب، ومن أهم الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائي هى التي تتمثل فيما يلي :

1. السعال والحكة في الحلق والأنف، وقد تزداد هذه الأعراض خلال فترات النوم.

2. الصداع والدوخة والشعور بالإرهاق والضيق في التنفس.

3. التهاب الأذن والحنجرة والعيون، وقد يؤدي التعرض المتكرر للتراب الهوائي إلى التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.

4. تفاقم الأمراض المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية.

5. الحساسية والتهيج في الجلد والعينين.

6. تقليل قدرة الجهاز التنفسي على العمل بشكل صحيح، خاصة في حالة التعرض للتراب لفترة طويلة.

يجب على الأفراد الذين يعانون من الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائي، الحرص على تجنب التعرض للتراب الهوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، مثل ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المكشوفة خلال العواصف الترابية. كما ينصح بالتوجه للطبيب في حالة استمرار الأعراض أو لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة.