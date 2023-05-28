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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتأمين الانتخابات.. تعيين 596 ألف شخص من أفراد الأمن في جميع أنحاء تركيا

صدى البلد

أفادت الصحف التركية اليوم الأحد ، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، أنه  تم تعيين 596 ألفاً و 765 من أفراد الأمن في جميع أنحاء تركيا، وذلك لتأمينها.

وعين 324 ألفاً و 409 شرطي ، و193 ألفا و 879 من رجال الدرك ، و عين ألفان و 640 من خفر السواحل ، و58648 حارس أمن ، و 17189 حارس أمن متطوع.

بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا

وكان قد حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى يوم الأحد، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة" التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز في إسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

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