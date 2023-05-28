الغطاء السحابي يتجه شرقا.. الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لآخر إصدارات الأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم تشير إلى وجود غطاء سحابي يتجه شرقا ليؤثر علي عدة محافظات بالبلاد، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغطاء السجابي يؤثر على مناطق سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر والمدن المطلة علي خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية علي فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس فتستمر الأجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد ويستمر أيضًا نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة علي سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وتشهد البلاد خلال الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تكون عناصرها الأساسية هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة، وأيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

أما ️نشاط رياح خلال الطقس اليوم، يكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة للأمطار خلال الطقس اليوم، فمن المتوقع

سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة