العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر خلال أيام قليلة

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير".

وأضاف: "لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة.. سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر".

والأسبوع الماضي، عاد عالم الزلازل الهولندي للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

وفي آخر تحذيراته، توقع العالم المثير للجدل أن هندسة الكواكب خلال يوم السبت (20 مايو) والأحد (21 مايو) قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS" جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أغسطس.