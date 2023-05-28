مواجهات متفرقة مع الصهاينة بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اندلاع مواجهات من قوات الاحتلال الإسرائيلية، في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد أصيب شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم، واعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث وصفت إصابته بأنها مستقرة.

كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل الفلسطينيين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، وإخضاع سكانها للاستجواب.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير الفلسطيني المحرر محمد الأشقر (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فتى من مخيم العروب شمال الخليل، وعقب ذلك اندلعت مواجهات أصيب على أثرها عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المحال التجارية عند مدخل المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية وسط مواجهات عنيفة استمرت لساعات.

وفي بلدة بيت أمر، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

واندلعت مواجهات في منطقة عصيدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا، كما تحطمت واجهة أحد المحال التجارية.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة الجبل بالنبي صالح.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، قبل أن يغلقوا البوابة المؤدية للبلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.