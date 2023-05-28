عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل الوزير: الحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة والأقدمية انتهت وتطبيق نظام الأرباح

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل اجتماعاً موسعاً على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل. 

 

وبدأ الوزير حديثه مع العاملين بالإشارة إلى أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون إحدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وأن يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي  مع  التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الأداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وإدارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الأعمال.

 

كما أكد الوزير أنه يتم تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة، لافتاً إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية  لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب و قيام إدارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.

واستمع  الوزير لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى أداء الشركة ولتعظيم الإيرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة - ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة.

 

وعقب ذلك ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022، والتى أظهرت الزيادة فى الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق، ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتائج أعمال الشركة لمضاعفة الإيرادات بصفة مستمرة.

IMG-20230528-WA0005
IMG-20230528-WA0005
IMG-20230528-WA0003
IMG-20230528-WA0003
IMG-20230528-WA0004
IMG-20230528-WA0004
IMG-20230528-WA0000
IMG-20230528-WA0000
IMG-20230528-WA0001
IMG-20230528-WA0001
IMG-20230528-WA0002
IMG-20230528-WA0002

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة

ترشيحاتنا

هل هناك دليل على الثعبان الأقرع وعذاب القبر ؟..علي جمعة يصحح اعتقادا باطلاً

السيول تجتاح السعودية وتستمر لأيام.. تفاصيل

استياء فلسطيني من تدني ردود الفعل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 22 طلبا

رغم تصريحات كيليتشدار.. شاهد| طائرة تجوب بلافتة داعمة لـ اردوغان "تفاصيل"

النواب يبدأ جلسته العامة لمناقشة فرض رسوم على بعض الخدمات والسلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

فيديو

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ