نمو المبيعات العقارية لطلعت مصطفى بنسبة 127%.. وإيرادات الفنادق 106%

خلال الربع الأول من 2023..

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقرير الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت المجموعة نتائج أعمال غير مسبوقة خلال أول 3 شهور من العام الجاري على مستوى جميع أنشطتها المختلقة.

وأسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفى عن تحقيق مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 20.17 مليار جنيه، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها مبلغ 12.2 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في الربع المقارنة بعام 2022، والبالغ 5.37 مليار جنيه بنسبة نمو 127%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 7.97 مليار جنيه، والتي يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والإدارية، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التي تضعها الإدارة، والتي يتم تصميمها بعناية فائقة، وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدي إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 85.5 مليار جنيه في 31 مارس عام 2023 مقابل 65 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو 31.5%، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمسة سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جدًا حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لنشاط الفنادق، حققت فنادق "فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي" إيرادات بلغت 799 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 387 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 106%، وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حوالي 771 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 556 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 39%.

أما بالنسبة للأداء المالي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت حوالي 4.4 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 3.02 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 47%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال الربع الأول من عام 2023 مبلغ 2.86 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 2.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 38%.

وبلغ مجمل الربح المجمع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 1.56 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة حوالي مبلغ 747.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 565.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال الربع الأول من عام 2023 مبلغ 132 مليون جنيه مقارنةً بحوالي 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 1%.

وبلغ إجمالي أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقًا للقوائم المالية المجمعة في 31 مارس عام 2023 مبلغ 177.1 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها حوالي 14.29 مليار جنيه.