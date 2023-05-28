عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التربية بشمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

متابعة امتحانات الدبلومات
متابعة امتحانات الدبلومات الفنية بسيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، وذلك في اليوم الثاني للامتحانات .، وذلك طبقاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

ويؤدي الطلاب بجميع انواع التعليم ( صناعي - تجاري- زراعي- فندقي)  الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية ، أما في الفترة الثانية في فيؤدي طلاب التعليم الزراعي فقط والبالغ عددهم (٤٦٨) طالب وطالبة الامتحان في مادة إدارة المشروعات .

وقد  اطمأن على  توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية ، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب،  والتأكد من استخدام العصا الالكترونية ، و أعطى التعليمات بضرورة  تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

و أضاف وكيل الوزارة بأنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء ،وأقسام الشرطة ، وذلك لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة ، وتأمين اللجان الامتحانية .

كما تم تجهيز الاستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات ، وتم تجهيزها بمياة الشرب اللازمة .

 

٣٨٧١ طالبا وطالبة :

 

و أضاف المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ، بأنه  عدد طلاب الدبلومات الفنية " ٣٨٧١ " طالبا وطالبة مقسمة كالآتي:-
 التعليم الصناعي :
يبلغ عدد الطلاب "٢٢٧٦ " طالب وطالبة ،
عدد اللجان الامتحانية " ١٣ " لجنة ،
 التعليم التجاري:
يبلغ عدد الطلاب" ١٠٤٤ " طالب وطالبة ،
وعدد اللجان الامتحانية " ٦ " لجان.

التعليم الزارعي : 
يبلغ عدد الطلاب " ٤٦٨ " طالب وطالبة ،
وعدد اللجان الامتحانية " ٣ " لجنة
 التعليم الفندقي : 
يبلغ عدد الطلاب " ٨٣ " طالب وطالبة
وعدد اللجان الامتحانية " لجنة واحدة ".
 

txt

محافظ شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة

 

سيناء امتحانات الدبلومات الفنية طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة

ترشيحاتنا

بسبب ردة الفعل| اختبار ثبات سوزوكي جيمني.. فيديو

هل هناك دليل على الثعبان الأقرع وعذاب القبر ؟..علي جمعة يصحح اعتقادا باطلاً

السيول تجتاح السعودية وتستمر لأيام.. تفاصيل

استياء فلسطيني من تدني ردود الفعل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 22 طلبا

رغم تصريحات كيليتشدار.. شاهد| طائرة تجوب بلافتة داعمة لـ اردوغان "تفاصيل"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

فيديو

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ