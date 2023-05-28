وكيل وزارة التربية بشمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، وذلك في اليوم الثاني للامتحانات .، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

ويؤدي الطلاب بجميع انواع التعليم ( صناعي - تجاري- زراعي- فندقي) الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية ، أما في الفترة الثانية في فيؤدي طلاب التعليم الزراعي فقط والبالغ عددهم (٤٦٨) طالب وطالبة الامتحان في مادة إدارة المشروعات .

وقد اطمأن على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية ، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب، والتأكد من استخدام العصا الالكترونية ، و أعطى التعليمات بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.



و أضاف وكيل الوزارة بأنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء ،وأقسام الشرطة ، وذلك لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة ، وتأمين اللجان الامتحانية .

كما تم تجهيز الاستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات ، وتم تجهيزها بمياة الشرب اللازمة .

٣٨٧١ طالبا وطالبة :

و أضاف المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ، بأنه عدد طلاب الدبلومات الفنية " ٣٨٧١ " طالبا وطالبة مقسمة كالآتي:-

التعليم الصناعي :

يبلغ عدد الطلاب "٢٢٧٦ " طالب وطالبة ،

عدد اللجان الامتحانية " ١٣ " لجنة ،

التعليم التجاري:

يبلغ عدد الطلاب" ١٠٤٤ " طالب وطالبة ،

وعدد اللجان الامتحانية " ٦ " لجان.

التعليم الزارعي :

يبلغ عدد الطلاب " ٤٦٨ " طالب وطالبة ،

وعدد اللجان الامتحانية " ٣ " لجنة

التعليم الفندقي :

يبلغ عدد الطلاب " ٨٣ " طالب وطالبة

وعدد اللجان الامتحانية " لجنة واحدة ".

