الثانوية الأزهرية.. الضويني يلتقي رؤساء المناطق لوضع اللمسات النهائية للامتحانات

اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق الأزهرية لوضعِ اللمسات النهائيَّة لامتحانات الثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيَّة واستعداد المعاهد لاستقبال امتحانات الطلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية

حيث أعرب رؤساء المناطق عن جاهزيَّة المعاهد واستعداد المعلمين والعمال والفنيين والخدمات المعاونة لتقديم أفضل خدمة لأبناء الأزهر من طلَّاب الثانوية الأزهرية، وتوفير جو ملائم وصحي لأداء الامتحانات.

كما بعث الدكتور الضويني تحية شيخ الأزهر لرؤساء المناطق الأزهرية وتقديره لما يقومون به من جهود ومتابعة فضيلته للامتحانات وحرصه على خروجها بالشكل الذي يليق بطلاب الأزهر ومعلميه وكل المنتسبين إليه.

كما أكَّد وكيل الأزهر أنَّ غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سوف تكون متاحة على مدار الساعة وطوال فترة الامتحانات، وسوف تقوم بإصدار التقارير التي يمكننا من خلالها الوقوف على أبرز التحديات ومعالجتها فور ظهورها، موصيًا رؤساء المناطق بعدم التردد في رفع شكاوى وتعليقات الطلاب والمعلمين وأي أمر من شأنه تعكير صفو الامتحانات، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي وقوع أي أخطاء.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

فيما كشف الشيخ أيمن عبدالغني أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية، عن أعداد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية العام الحالي 2022-2023.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان، إن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

كما التقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أمس السبت، برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية.

وقال قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، ويقف على كل ما هو جديد، مضيفا أن هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات ٢٣٠ معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.