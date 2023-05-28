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جامعة حلوان: نحرص على تطوير قطاع البحث العلمي.. والسيد قنديل: إنشاء مجلس علماء بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان: نحرص على تطوير قطاع البحث العلمي
  • السيد قنديل: إنشاء مجلس علماء بجامعة حلوان
  • نائب رئيس جامعة حلوان: ندعم القطاع البحث عن طريق برامج تدريبية للباحثين
  • دعم البحث العلمي بحلوان: خطة لتنمية مهارات الباحثين

 

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خطة لإنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمى، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي، وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وقال قنديل إنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

من جانبها، قالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز أنه يتم النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.

وصرح القائمون على مركز دعم البحث العلمي بحلوان بأن رؤية المركز تهدف  إلى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

كما أشار القائمون على المركز إلى أن جميع ورش العمل التى يقدمها مجانية تماما، والتسجيل خلالها عن طريق ملء البيانات الخاصة بحضور الورش أون لاين قبل بدء جلسة الدورات التدريبية. 

وتأتى أهمية المركز من حرص جامعة حلوان على العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذلك يٱتى من أن البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

الابحاث العلمية الإبداع والابتكار أبحاث العلمية Jobs Education

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