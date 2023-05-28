الثلاثاء .. كارول سماحة ومروان خورى يحييان حفلا في العراق

تحيى المطربة كارول سماحة والمطرب مروان خورى حفلا غنائيا فى إقليم كردستان العراق يوم 30 مايو الجارى .

وحرصت الفنانة كارول سماحة للترويج للحفل عبر حسابها بتطبيق إنستجرام معلقة :" فرحتى كبيرة رح شفكن بالعراق.

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” صورة برفقة ابنتها ووالدتها بمناسبة عيد الأم .

وعلقت كارول سماحة قائلة : " أحلي غمره بالدني " .

البوم كارول سماحة :

وكانت قد كشفت الفنانة كارول سماحة ، تفاصيل ألبومها الجديد، والذي يطلق عليه الألبوم الذهبي، مشيرة إلى أن هذا العمل من أهم الأعمال الغنائية في مشوارها الفني.

وعلقت كارول سماحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، قائلة :"كنت خائفة قبل إطلاق هذا الألبوم الغنائي، لأن الالبوم غير تجاري، فهو البوم وطني وثقافي".

وأضافت كارول سماحة، أن هذا العمل لي الفخر بأني قدمته وأضعه في مكتبتي، متابعة أن كلمات العمل الغنائي للشاعر الكبير سيد درويش.

ويذكر أن الفنانة كارول سماحة قد كشفت خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً.. وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : انها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها ، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الإسلام .

وأضافت كارول سماحة : إنها تأكدت قبل الزواج أن زوجها رجل متفتح ، وانها تحدثت معه فى العديد من الامور قبل الزواج ، ووجدت أن هذا الأمر لن يكون عائقاً.