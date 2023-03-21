الجدة والحفيدة.. كارول سماحة تنشر صورة برفقة والدتها وابنتها

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” صورة برفقة ابنتها ووالدتها بمناسبة عيد الأم .

وعلقت كارول سماحة قائلة : " أحلي غمره بالدني " .

كارول سماحة مع والدتها وابنتها

كارول سماحة مع والدتها وابنتها

البوم كارول سماحة :

وكانت قد كشفت الفنانة كارول سماحة ، تفاصيل ألبومها الجديد، والذي يطلق عليه الألبوم الذهبي، مشيرة إلى أن هذا العمل من أهم الأعمال الغنائية في مشوارها الفني.

وعلقت كارول سماحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، قائلة :"كنت خائفة قبل إطلاق هذا الألبوم الغنائي، لأن الالبوم غير تجاري، فهو البوم وطني وثقافي".

وأضافت كارول سماحة، أن هذا العمل لي الفخر بأني قدمته وأضعه في مكتبتي، متابعة أن كلمات العمل الغنائي للشاعر الكبير سيد درويش.