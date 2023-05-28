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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تشعل إنستجرام بعد ظهورها بالحجاب

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها وهى ترتدى الحجاب وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت سارة سلامة فى الصورة التى التقطها بطريقة السيلفى بشكل لافت للانظار حيث نالت الصورة اعجاب جمهورها.  

سارة سلامة

وكانت شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

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وظهرت سارة سلامة في الصور داخل الحرم مرتدية "عباءة"و"حجاب"ابيض، وعلقت: "الحمد لله انی قدرت احقق اكبر حلم فى حياتى وهو زيارة اطهر مكان على الارض بيت الله الحرام - اللهم اوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا ياااارب العالمين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة مسلسل "الاجهر"، وحققت نجاحا كبيرا من خلال دورها فى العمل حيث قدمت شخصية فتاة شعبية وهو من بطولة كل من عمرو سعد ودرة وناهد السباعي، محمد جمعة، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أنوشكا، نور خالد النبوي، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، سيد رجب، خالد زكي وإخراج ياسر سامى. 

الفنانة سارة سلامة سارة سلامة عمرو سعد مسلسل الأجهر ياسر سامى ناهد السباعي

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