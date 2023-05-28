عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الدول تبرز أولوية التأهيل وتحديث مناهج التكوين في الإعلام بالوطن العربي

صدى البلد

دعا السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى اعتماد مقاربة تشاركية بانخراط فاعل للعاملين في الحقل الإعلامي، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وإعطاء الأولوية للتأهيل وتحديث مناهج التكوين في المعاهد العليا والكليات المتخصصة في الإعلام بالدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة بالكويت، والذي ينعقد تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بجلسة بعنوان "مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل" بمشاركة عدد من الوزراء ونخبة من الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى. 

وأكد خطابي، أن التواصل ظاهرة قديمة قدم الإنسان، وخضعت لتطور حضاري مستمر، بدءا من ظهور الصحافة، ثم الإذاعة والتلفزيون وصولا إلى الإنترنت في التسعينيات، والذي شكل تحولا غير مسبوق في تاريخ الإعلام.

واعتبر أن المشهد الإعلامي الجديد يسائل الفاعلين الإعلاميين العرب على اختلاف روافدهم بشأن كيفية التعاطي مع الحمولات الإعلامية بما يتطلب من انفتاح وتفاعل وقدرة على التأسيس لخطاب جماعي إعلامي هادف له مصداقية.

وأشار إلى الاستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة في نطاق مجلس وزراء الأعلام العرب، بما في ذلك التعامل مع كبريات الشركات الرقمية سواء على مستوى المحتوى أو المستوى المالي والذي سيكون على أجندة الدورة المقبلة لهذا المجلس بالرباط خلال شهر يونيو المقبل.

واستعرض السفير خطابي الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والخدماتية بما في ذلك الإعلام والتواصل، لافتا إلى أن هناك هواجس ترتبط بالمحافظة على القيم والأخلاقيات والإبداع البشري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

ترشيحاتنا

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة تحقق قفزة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

الأمم المتحدة للسكان: مصر تحرص على الارتقاء بصحة المرأة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ