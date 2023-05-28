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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعلان جدول ورش الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

تعليم الحرف اليدوية
تعليم الحرف اليدوية

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انطلاق أولى الورش المجانية لتعليم الحرف اليدوية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إلى إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، باختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

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وقال "عثمان"، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10 حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع على الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.

من جانبها، أوضحت ايمي موسي، نائب ثانٍ مجلس سيدات الاعمال، أن أولي الورش انطلقت، امس السبت، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار علي مدار ساعة كاملة من السادسة الي السابعة، وأخرى "جلود" للكبار من السابعة ونصف الي التاسعة مساءً.
وينظم، اليوم الأحد، ورشة لتعليم فنون الاكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، في تمام السادسة إلي السابعة مساء.

ويشهد غدا الاتنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة الي السابعة مساءً.

وفي الثلاثاء، ينظم ورش "مديليات خرز من 10 سنوات، من ٦ الي ٧ مساء)، بالإضافة إلي ورش تعليم خرز وباتشروك من ٧ الي ١٥ سنه، في تمام السابعة ونصف الي التاسعة مساء.

ويختتم ورش الأسبوع المقبل، يوم الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من ١٠ لـ ١٥ فئة عمرية وكبار من ٦ الي ٧ مساء، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص الي ٩ مساء.

تعليم الحرف اليدوية الورش المجانية الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية مجانية سيدات الأعمال

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