رئيس زراعة البرلمان يوجّه عتابًا لوزير المالية بسبب تعديلات رسم تنمية الموارد

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل رسم تنمية موارد الدولة، يستهدف زيادة موارد الدولة للاستمرار فى الإنفاق على الخدمات والمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأضاف الحصرى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس: للأسف الشديد، توجد منصات إعلامية تستهدف تهييج الرأى العام، وهو ما يتطلب من الحكومة، لاسيما وزارة المالية بتوضيح تلك الأمور للشارع، موجهًا عتابًا لوزير المالية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هذه الموارد المالية تستهدف استكمال مشروع حياة كريمة الذى يُعد إنجازًا ضخمًا بدأ بموازنة نحو 700 مليار جنيه ووصل إلى أكثر من تريليون جنيه حالياً، بهدف تحسين معيشة المواطنين بالريف.

وأيد الحصرى، فرض ضرائب على السلع الاستفزازية لصالح ما يتم من خدمات للفقراء، معلناً موافقته على مشروع القانون.