تفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تعليقا على إطلاق “الخطة الوطنية لمقاومة الميكروبات”، إنه بدأ بالفعل ظهور ميكروبات تقاوم المضادات الحيوية، وتم تنظيم المبادرة لمنع زيادة الميكروبات المضادة للمضادات الحيوية.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تفعيل مكافحة العدوى يساعد إلى حد كبير في تقليل هذه الميكروبات، وكذلك رفع مستوى القدرات المعملية، ما يسمح بالتعرف على الميكروبات المسئولة عن الإصابات، واختيار المضاد الحيوي المناسب.

ولفت إلى أنه لا بد من وجود استخدام رشيد للمضادات الحيوية، واختيار المضاد الحيوي المناسب، وفي مدة مناسبة، وبكمية مناسبة.

وأوضح أن استخدام أنواع غير مناسبة من المضادات الحيوية يتسبب في تكاثر البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن وجود ورش عمل للممرضين والأطباء، حتى لا يتم صرف المضادات الحيوية دون ضرورة.