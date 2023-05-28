تحذير لـ مرضى الربو من التقلبات الجوية.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، إن الربو يعتبر من الأمراض المزمنة التي تصيب أشخاص كثيرة على مستوى العالم.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "نسبة حدوث المرض تتراوح ما بين 3 إلى 6% في العالم باختلاف الدول.. الربو أحد الأمراض المزمنة التي تسبب ضيق في التنفس وكحة وصعوبة في التنفس لدى المرضى".

وأشار أشرف عقبة: "في التوقيت الحالي بدأ يزيد الوعي بتناول علاج الربو خاصة مع التقلبات الجوية حتى لا تحدث نوبات من ضيق النفس الشديد".

وحذر استشاري الحساسية والمناعة، أصحاب مرض الربو من التعرض للأتربة خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية، والتي قد تصيب الشخص بنوبات شديدة قد تحتاج لدخول المستشفى.

